Schianto in via Tiglio. Incidente per l’auto di Google maps

FALCIANO DEL MASSICO – Clamoroso incidente per una Google street view. La vettura utilizzata da Google per fotografare le strade di tutto il mondo da inserire nella piattaforma di navigazione infatti è rimasta coinvolta in un sinistro, per fortuna non grave, in via del Tiglio a Falciano del Massico.

Coinvolte due vetture tra cui appunto quella di Google Maps. L’incidente sarebbe avvenuto per una mancata precedenza con i due conducenti rimasti leggermente contusi. Immediato l’intervento della Polizia Municipale per i rilievi del caso.