Mancato rispetto della precedenza, schianto tra auto e moto

CELLOLE Uno schianto verificatosi, probabilmente, per il mancato rispetto di una precedenza. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi in località Borgo Centore, a Cellole. Un uomo a nordo di una Panda si è scontrato con un motociclista che è finito sull’asfalto. Sul posto si sono subito portati gli agenti della polizia stradale. Per il motociclista, pare, solo ferite lievi.