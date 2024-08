Mangia un gelato in un bar di S.MARIA C.V e va in shock: GRAVE UNA 25ENNE

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Si trova in ospedale in condizioni critiche la giovane F.D.M., finita in shock anafilattico dopo aver mangiato un gelato alle nocciole in un bar di Santa Maria Capua Vetere.

Probabile che si sia trattata di una reazione allergica alle nocciole. Evidentemente, il gelato conteneva qualche tipo di ingrediente che la venticinquenne non poteva mangiare.

Immediato è stato l’intervento di sanitari del 118 che hanno trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta la ragazza.