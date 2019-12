CURTI – La sera della vigilia di Natale una famiglia ha pensato bene di consumare del sushi in un noto ristorante sito lungo l’Appia, l’Oishi Sushi, ed andare via senza pagare. Almeno così è stato denunciato via social sulla pagina facebook del locale. Si tratterebbe di mamma, papà e 4 figli, un ragazzo e tre bambini. Non è la prima volta che accadono episodi simili.

Qui sotto pubblichiamo il post pubblicato sul social.