Manutenzione della rete ferroviaria tra Caserta e Cancello: treni soppressi e modifiche della circolazione. ECCO QUANDO

CASERTA Per consentire la realizzazione dei lavori di manutenzione di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sul tratto tra Caserta e Cancello sulla linea Napoli-Roma via Cancello, la circolazione ferroviaria subirà modifiche dalle ore 12.36 di sabato 2 aprile alle 4.30 di lunedì 4 aprile e dalle ore 22.50 di sabato 9 aprile alle 4.30 di lunedì 11 aprile. In particolare i collegamenti della relazione Cassino-Vairano-Napoli Centrale saranno soppressi e sostituiti da nuovi treni deviati via Aversa; i collegamenti delle relazioni Rocca Ravindola/Venafro/Vairano-Napoli Centrale, saranno soppressi e sostituiti da nuovi treni deviati via Aversa; i collegamenti della relazione Caserta-Napoli Centrale (via Cancello), saranno limitati/originari da Cancello; i collegamenti della relazione Caserta-Napoli Campi Flegrei saranno limitati/originari da Cancello; i collegamenti della relazione Caserta-Salerno saranno limitati/originari da Cancello; i treni 5895-5897 e 5899 della relazione Roma Termini-Napoli Centrale (Via Cancello), saranno soppressi e sostituiti da nuovi treni deviati via Aversa. Per questi treni predisposto, inoltre, un servizio di bus sostitutivi da Villa Literno per le stazioni di Napoli Centrale e Caserta e tra San Marcellino e Caserta. I collegamenti tra le stazioni di Caserta e Cancello saranno garantiti da un servizio navetta con bus, con cadenza ogni 15 minuti nei giorni feriali e ogni 30 minuti nei giorni festivi. Il programma di circolazione dei treni è disponibile nelle stazioni e consultabile sul sito di Rfi e sui canali web dell’impresa ferroviaria.