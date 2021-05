MARCIANISE. 17enne massacrato di botte per un sorpasso. Salvato da un vigile urbano

MARCIANISE – Episodio di violenza avvenuto lo scorso venerdì a Marcianise, dove un 17enne del posto, è stato massacrato di botte da un 28enne. Stando ad una prima ricostruzione, l’aggressione è avvenuta a ridosso di Piazza Carità, quando il ragazzino in sella al suo scooter, avrebbe sorpassato l’altro alla guida del veicolo, scatenando la sua ira. A quel punto, dopo averlo aggredito, lo avrebbe minacciato con queste parole: “Tu non sai a chi sono figlio”.

Tuttavia il giovane, è stato prontamente soccorso da un vigile urbano fuori servizio, suo conoscente, che ha chiamato i soccorsi. Il 17 enne, ha riferito di essere stato colpito più volte al capo con pugni ed è stato quindi accompagnato in ospedale per accertamenti, in evidente stato di choc. Le sue condizioni non destano preoccupazione, anche se continuano le indagini per scovare il suo aggressore.