MARCIANISE. Abusi edilizi, scatta l’ordinanza

Blitz dei tecnici degli uffici comunali

MARCIANISE – Ordinanza dirigenziale del Comune di Marcianise che impone la rimozione di opere edilizie abusive realizzate in un immobile situato in via Tagliamento.

L’atto è stato emanato a seguito di un sopralluogo effettuato dal personale dell’ufficio tecnico comunale, il quale ha riscontrato numerose difformità rispetto alle concessioni edilizie rilasciate nel 1973 e nel 1992.

L’ordinanza prevede che il proprietario dell’immobile, responsabile dell’abuso, ripristini lo stato originario dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica, a proprie spese. In caso di mancato adempimento, il Comune procederà all’acquisizione gratuita delle opere abusive e dell’area di sedime, come previsto dalla normativa vigente in materia edilizia. Inoltre, sono previste sanzioni penali in caso di inottemperanza.