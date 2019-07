MARCIANISE – Accerchiata e azzannata dal branco di cani all’uscita dell’ospedale. La brutta avventura è capitata ad una donna di Marcianise che era appena uscita dal locale nosocomio dopo un periodo di ricovero per accertamenti. Era per strada accingendosi a tornare a casa quando è stata accerchiata da un branco di randagi composto da una decina di esemplari. La donna sentitasi perduta, istintivamente ha cominciato ad urlare e i cani, per tutta risposta, l’hanno aggredita. La donna, per fortuna, se l’è cavata con qualche escoriazione ed è stata riaccompagnata in ospedale per le cure del caso.