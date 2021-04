MARCIANISE. Alunna positiva al COVID: in quarantena la classe, sei insegnanti ed un collaboratore scolastico

MARCIANISE – Classe in quarantena all’Istituto Comprensivo Statale “Bosco” di Marcianise. Risultata positiva al Covid una piccola alunna della 3^C e per questo motivo l’Asl di Caserta ha predisposto la quarantena per tutti i compagni di classe, sei docenti ed anche un collaboratore scolastico che sono entrati in contatto con la bambina.

La dirigente del plesso, Michelina Ambrosio, ha disposto la sospensione dell’attività didattica in presenza per la classe in questione con la sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della modalità DAD per le classi 3^C a partire da venerdì 16 Aprile e fino al termine della quarantena decretata dall’Asl- L’attivazione della modalità DAD, per motivi organizzativi, riguarderà anche le classi 3^A e 3^B a partire da venerdì 16 Aprile. Intanto è stata disposta anche la sanificazione della classe e di tutti gli ambienti comuni della scuola