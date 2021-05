CORONAVIRUS MARCIANISE. Alunno positivo e 13 docenti in quarantena. Ritorno alla DAD per tutto l’istituto

MARCIANISE – Positivo al covid alunno delle medie dell’Istituto Comprensivo DD2 Bosco a Marcianise.

La dirigente scolastica Michelina Ambrosio ha attivato immediatamente il protocollo previsto in questi casi: quarantena per l’intera classe dell’alunno contagiato e sanificazione dell’aula.

Sono 13 i docenti finiti in quarantena. A partire da giovedì 6 maggio gli alunni della 1°G e il personale scolastico interessato, continueranno le lezioni in DAD. Da ciò scaturisce il ritorno alla didattica a distanza anche per tutte le altre classi dell’istituto per motivi organizzativi dovuti alle criticità legate al numero elevato di docenti assenti per quarantena. “