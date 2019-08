MARCIANISE – Raid dei ladri nella notte nella filiale del Monte dei Paschi di Siena in via Musone a Marcianise. Erano le 4 quando i malviventi sono riusciti a forzare la porta d’emergenza e ad asportare la cassa con il relativo contenuto, per poi fuggire. L’allarme è stato lanciato dai vigilantes. Sul posto le forze dell’ordine. Un mese fa c’era stato un altro tentativo di saccheggiare il Monte dei Paschi (LEGGI QUI).