MARCIANISE. Arresti domiciliari per i due rapinatori della pasticceria Coppola, riconosciuti anche grazie a una felpa del Milan

Avevano selvaggiamente malmenato il proprietario, minacciandolo con un machete

MARCIANISE – Dopo tre giorni in carcere, il gip Maria Pasqualina Gaudiano ha disposto gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico per il 51enne Luigi Iadicicco e il 39enne Francesco Buanno, accusati di aver messo a segno una rapina con machete nella pasticceria “Coppola” di Marcianise la scorsa domenica.

I due sono stati incastrati da una serie di evidenze emerse durante le indagini, condotte a tempo record dagli uomini del commissariato di Polizia di Marcianise. Tra le prove, gli indumenti che avevano indossato per il colpo: in particolare una felpa del Milan, che il proprietario della pasticceria ha prontamente riconosciuto.

La felpa rossonera è stata ritrovata nel bidone dell’immondizia di Buanno nel corso della perquisizione eseguita dai poliziotti, non distante dallo scooter Liberty 50 bianco utilizzato per il colpo e appoggiato in un deposito.

Misero il bottino ottenuto: appena un centinaio di euro, per ottenere i quali il titolare della pasticceria è stato selvaggiamente malmenato.