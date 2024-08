MARCIANISE. Aumm, aumm, lanciato a ferragosto il concorso per dirigente. Secondo noi è tagliato sulle misure precise di Franca Nubifero. Si va verso un epilogo-barzeletta

Per oggi ci limitiamo a pubblicare la determina a firma del suo grande amico Salvatore Fattore. In atteso di commentare, sillaba per sillaba, il bando di 20 pagine contenente un requisito che considerare dubbio rappresenta un vero atto di fair play espositivo e narrativo

MARCIANISE (g.g.) – Abbiamo contato, nelle ultime due settimane, almeno una quindicina di atti amministrativi datati 14 agosto.

Questo è successo in diversi comuni e i nostri lettori sanno bene che noi, diciamocela tutta, letteralmente schifiamo queste delibere e queste determine perché non c’è alcuna ragione di utilizzare il giorno della distrazione di massa per antonomasia, ossia la vigilia di ferragosto e lo stesso ferragosto, per redigere e firmare atti importanti nel futuro di un comune.

Ma siccome la provincia di Caserta non è a casa la monnezza che è, sciorina ogni anno atti su atti, puntualmente datati 14 agosto.

Solo nella giornata di oggi ne abbiamo citato un paio. Nel pomeriggio, in questo articolo è la volta del comune di Marcianise. La firma è quella – almeno per noi, per quello che è il nostro punto di vista maturato negli anni su questa persona, sin dai tempi in cui operava a Carinaro – dello sparanisano Salvatore Fattore, divenuto dirigente di ruolo al comune di Marcianise, in un momento, in un contesto in cui Franca Nubifero, pur non vestendo i gradi di dirigente, zompava da una parte all’altra, mettendo il suo marchio di influenza su tante procedure.

Lei e Fattore si stimano a vicenda e quindi alla Nubifero avrà fatto piacere che il concorso su cui lei ha posato tante speranze rechi il sigillo della firma del suo amico e molto presto potrebbe diventare anche suo collega.

Abbiamo già letto le venti pagine del bando. Per oggi ci limitiamo a darvi un’idea secca, perentoria che ci siamo fatti sull’esito di questo concorso. Lo facciamo utilizzando la formula solita nostra: quello di CasertaCe è un semplice pronostico, così come si può fare all’interno di un punto Snai, Eurobet ecc. quando si va a giocare la cosiddetta bolletta.

Secondo noi, questo concorso bandito in estate, quando c’è il minimo dello share e dell’attenzione, cioè di quegli elementi che possano indurre tante persone a parteciparvi, lo vincerà Franca Nubifero.

Su quel bando scriveremo diverse cose. Ma una ve la vogliamo anticipare.

Per partecipare al concorso di dirigente dei Servizi amministrativi (una volta di diceva degli Affari Generali) viene stabilito quale requisito la laurea in Giurisprudenza.

Non ci serviva, ma lo stesso abbiamo voluto compiere una ricerca normativa, sia per quanto riguarda le leggi vigenti, sia per quanto riguarda le loro norme applicative di tipo amministrativo che vengono fuori, anche in questo caso, da decreti ministeriali, ancor più nel dettaglio, da un decreto della Presidenza del consiglio dei ministri dell’anno 2018.

Si parla di laurea e nel settore specifico è assolutamente chiaro che esista una equipollenza tra la laurea in Giurisprudenza e tante altre, a partire da Scienze Politiche. E invece, solo Giurisprudenza.

Quando uno deve andare a scommettere con una bolletta su una partita, dà un’occhiata alla condizione delle squadre, assenti, infortunati e, perché no, anche cabala.

Per noi, questa impropria (e per il momento ci limitiamo a scrivere che è solo impropria) ghettizzazione del requisito, ripiegato solo nella laurea in Giurisprudenza, è proprio uno dei motivi che ci fa scommettere sulla vittoria di Nubifero.

Noi non scommettiamo per fare i soldi, ma per diletto. E questo risulta chiaro perché, guardando le quote, la vittoria della Nubifero è data a 1.01, ossia, se punti un euro vinci un euro e un centesimo.