MARCIANISE. Auto carambola e si ribalta: ferito militare

MARCIANISE – Incidente shock, questa mattina alle sei, lungo Viale Carlo III per un militare americano. A bordo della sua vettura, una BMW 318, ne ha perso il controllo, per cause ancora in fase di accertamento, andandosi a schiantare contro il muretto d’ingresso di una concessionaria ribaltandosi. Rimasto incastrato nell’abitacolo, per il 54 enne è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta per liberare l’uomo dalle lamiere. Sul posto i sanitari del 118 e una volante della Questura di Caserta per i primi riscontri.