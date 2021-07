MARCIANISE. Auto prende fuori mentre è in marcia, conducente salvo per miracolo

MARCIANISE – Paura in via della Pace questa mattina intorno alle 8.30. Un conducente è scampato all’incendio divampato nella sua Nissan Micra, mentre era in marcia. L’uomo, appena si è reso conto di cosa stesse accadendo è sceso dall’auto mettendosi in salvo.

Lui stesso ha allertato i soccorso chiamando il 115.

I vigili del fuoco sono giunti sul posto domando le fiamme e mettendo in sicurezza l’area circostante, mentre i vigili urbani hanno chiuso temporaneamente la via al traffico per permettere le operazioni di spegnimento.

Alla base dell’incendio, potrebbe esserci un guasto al motore.