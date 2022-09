MARCIANISE. Avvolto dalle fiamme del suo appartamento di via Marte: 43enne gravissimo

Il fatto si è verificato nelle primissime ore della serata. Non si esclude un trasferimento..

MARCIANISE – È ricoverato in condizioni molto serie nell’ospedale civile di Caserta Giuseppe Villalunga. Il 43enne è stato avvolto dalle fiamme divampate nel suo appartamento di via Marte.

Le ustioni molto gravi, alcune di terzo grado, preoccupano e i medici del Civile stanno valutando l’opportunità di trasferire l’uomo nel centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli.

La vittima vive da solo, visto che la sorella risiede in un appartamento diverso, benché attiguo.

Il 43enne è un invalido, vive con una piccola pensione e si dà da fare qualche volta da parcheggiatore per aggiungere qualche altra piccola entrata.

Si indaga sulle cause dell’incendio