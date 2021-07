MARCIANISE. Blitz dei carabinieri. Sventata rapina in pieno centro, 4 portati in caserma

MARCIANISE – Quattro persone sono state bloccate dai carabinieri in centro a Marcianise tra via Torri e via Lener. La banda si aggirava con fare sospetto in zona. Quando stavano per fare irruzione all’interno di un’attività commerciale della zona è scattato il blitz. A quanto pare i 4 erano armati. Uno di loro ha tentato la fuga tra le auto ma è stato tempestivamente bloccato e trasferito in caserma con gli atri tre. Indagini sono tuttora in corso per risalire a eventuali complici e per individuare l’ambito di azione della banda.