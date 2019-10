MARCIANISE. CAMORRA nella gestione del bar dell’ospedale, il pm Landolfi chiede l’assoluzione. Ecco perchè

MARCIANISE – Processo buvette nell’ospedale di Marcianise. Stamattina la requisitoria del pubblico ministero Luigi Landolfi: “Richiesta di assoluzione per tutti gli imputati (Antonio, Giuseppe e Salvatore Petruolo). Richiesta di assoluzione anche per Alessandro Glorioso (che subgestiva il bar), per assenza di dolo nel reato di occupazione abusiva del bene pubblico. L’istruttoria non ha consentito di dimostrare che si sia trattato di pagamento di ratei estorsivi nè che i canoni sia finiti nelle casse del clan.”

Il processo fu istruito a suo tempo dall’allora pubblico ministero della dda di Napoli Maria Lucchetta, titolare dell’indagine.