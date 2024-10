MARCIANISE. Carenze igienico-sanitarie nella pizzeria: scatta il sequestro

Blitz dei carabinieri del nucleo forestale in collaborazione con il personale dell’Asl di Caserta

MARCIANISE -I Militari del Nucleo CC For.le di Marcianise, collaborati da personale dell’ASL di Caserta, hanno proceduto ad effettuare un controllo all’esercizio di pizzeria ubicato in Marcianise Capoluogo.

L’accertamento ha evidenziato grave carenze dei necessari requisiti igienico-sanitari per cui si è reso inevitabile procedere al sequestro amministrativo dell’attività, nonché al contestuale sequestro amministrativo di 3,5 kg di prodotti alimentari allo stato sfuso costituiti da: pizze al forno, crocchette di patate, frittelle alle alghe, arancini, esposti per la vendita in un banco vetrina innanzi alla sopracitata pizzeria, privi delle indicazioni obbligatorie in materia di etichettatura. Per quest’ultima violazione all’esercente è stata anche comminata una sanzione amministrativa di euro 2000.