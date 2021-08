MARCIANISE. Città sotto shock per Chiara, bimba morta a due anni. Domani i funerali

MARCIANISE (Lidia e Christian de Angelis) – Sono stati fissati i funerali della piccola Chiara Golino, bambina di due anni deceduta nelle score ore. La funzione si terrà domani domenica 15 agosto nella chiesa di San Simeone, alle ore 11 si terrà il rito funebre.

Grandissima tristezza per l’addio alla piccolissima Chiara, volata via ad un’età talmente tenera da essere tremenda solo da immaginare. Il bellissimo angioletto, figlia di Angelo e Antonietta, era ricoverata presso la struttura ospedaliera di Gaslini di Genova, dove il suo cuore si è fermato. Domenica la salma giungerà in città per i funerali. Chiara era figlia unica della giovane coppia.