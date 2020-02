MARCIANISE. Concluso il trapianto del cuore alla piccola Ilaria

MARCIANISE – Poco prima delle 19 si è concluso il trapianto di cuore a cui è stata sottoposta Ilaria, la ragazzina di 12 anni di Marcianise, entrata stamattina in sala operatoria all’ospedale Monaldi di Napoli. La circolazione non è più affidata alla macchina che ha accompagnato la piccola durante l’ultimo anno. Ilaria resterà ora in Terapia intensiva.

Il trapianto tecnicamente è riuscito e si spera che tutta vada bene nel decorso post operatorio, che si sa, quando si tratta di trapianto, è sempre molto delicato.

I genitori e tutta Marcianise hanno pregato per lei.