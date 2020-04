MARCIANISE, CORONAVIRUS. Ecco come stanno di salute i 25 positivi della città

COMUNICATO STAMPA

Le Autorità Sanitarie dell’ASL di Caserta hanno comunicato i dati relativi all’evoluzione del contagio nella nostra città, che ne confermano un andamento stabilmente positivo, sicuramente favorito dal comportamento responsabile dei cittadini che hanno affrontato consapevolmente i notevoli disagi del cosiddetto distanziamento sociale. Infatti, dei 25 casi positivi, 12 persone sono guarite, mentre 8 pazienti sono ancora in trattamento domiciliare, con sintomatologia lieve o del tutto assente. Le persone decedute sono 5 e si attende il risultato del tampone praticato ad una signora ugualmente deceduta, per conoscerne le cause della morte. La curva epidemica locale vede, pertanto, un incremento dei casi di guarigione a scapito della diminuzione dei pazienti ancora in terapia, in assenza di nuove positività. Ci si augura che possano giungere al più presto notizie favorevoli riguardanti i risultati dei tamponi delle persone attualmente ancora in terapia, in modo da potersi avviare con atteggiamento sereno verso la cosiddetta fase due. Pertanto, si raccomanda ancora alla cittadinanza di conservare il comportamento responsabile che ha consentito finora di conseguire i risultati sopra esposti, e si rinnova l’invito al rispetto delle norme governative e delle distanze fra le persone, a non spostarsi dalla propria abitazione, se non in caso di assoluta necessità, e al divieto di assembramento.