MARCIANISE. CORONAVIRUS. Finalmente è guarito il cappellano dell’ospedale: “Ringrazio il Signore per la sua misericordia”

MARCIANISE (red.cro.) – Il cappellano dell’ospedale di Marcianise, Don Agostino Albano è guarito dall’infezione dovuta al coronavirus. E’ ufficiale, quindi, la negatività riscontrata al secondo tampone. Attualmente, in città, resta ancora positivo al covid don Antonio Piccirillo, parroco della chiesa di San Simeone.

Le parole di don Albano: “Ringrazio il Signore per la sua misericordia e consolazione; tutti i fedeli per l’affetto e la preghiera. Nell’attesa di riprendere il mio ministero di cappellano ospedaliero, supplichiamo la Vergine Maria per gli ammalati, medici, infermieri e operatori sanitari perché sia di aiuto e conforto in questo tempo di prova“.