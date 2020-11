MARCIANISE. CORONAVIRUS. Mamma e figlio di 10 anni positivi, poi la sorpresa: “Non è vero, abbiamo scambiato i tamponi”

MARCIANISE (red.cro.) – A Marcianise è emersa un interessante racconto di cosa può avvenire quando l’Asl Caserta viene messa al lavoro sulla mappatura del contagio. I fatti sono avvenuti pochi giorni fa. Una donna, dopo essersi resa conto di avere sintomi riconducibili al covid, ha deciso di sottoporsi ad un tampone orofaringeo. Porta con sé anche il figlio piccolo di dieci anni ad eseguire il test. Dopo diversi giorni, l’azienda sanitaria comunica la positività della donna e del bambino.

Scatta per i due l’isolamento, mentre il marito si mette in isolamento, senza andare al lavoro. La sorpresa alcuni giorno dopo: un errore, uno scambio di tamponi. Mamma e figlio, in pratica, sono negativi. Cerchiamo di vedere i lati positivi, almeno l’Asl li ha avvisati della confusione.