MARCIANISE. Danneggiato il cicloparcheggio donato alla città da Marcianise in Bici

MARCIANISE – Il cicloparcheggio donato alla città di Marcianise dall’associazione Marcianise in Bici appena pochi mesi fa (CLICCA QUI PER LEGGERE) è stato danneggiato.

Ignoti in corso di identificazione hanno cercato di manometterlo, non riuscendo tuttavia ad asportare dall’installazione – situata in piazza Martiri di Nassirya, di fronte all’ufficio centrale delle Poste Italiane e a pochi passi dal comando della Polizia Municipale – gli archi in ferro che erano il loro probabile bottino.

Ad accorgersi della manomissione sono stati proprio gli agenti della Municipale di Marcianise, allarmati dalla pendenza di uno degli archi.

Forse i malviventi sono stati messi in fuga da qualche passante.

Sul posto questa mattina si è recato il presidente dell’associazione “Marcianise in Bici” Lorenzo Tartaglione: “Siamo profondamente rammaricati per l’accaduto. Ci dispiace del gesto. Stiamo cercando di provvedere alla riparazione”.