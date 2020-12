MARCIANISE dedicherà un murales a Diego Armando Maradona

MARCIANISE – All’idea dell’altarino (momentaneamente rimosso per adeguarlo alle norme vigenti e renderlo impermeabile alle condizioni climatiche), di cui abbiamo scritto qui, si è aggiunta un’altra e ancor più ambiziosa proposta: realizzare un murales in onore di Diego Armando Maradona.

L’iniziativa, anche stavolta, è del gruppo di ragazzi marcianisani rappresentati da Gepy Scognamiglio e Nicola Zarrillo Maietta e supportati dal consigliere comunale Raffaele Delle Curti, che ha promosso la loro istanza portandola in Commissione Cultura.

“Oggi abbiamo avuto un incontro con il consigliere comunale Delle Curti per quanto riguarda la realizzazione del murales – scrive Scognamiglio – Con entusiasmo possiamo confermare che la nostra proposta è stata approvata. Siamo orgogliosi e felici. In merito all’altarino, esso verrà realizzato nel punto adiacente al murales quando quest’ultimo sarà ultimato. Vi ringraziamo per l’interessamento e vi terremo aggiornati in merito all’evoluzione del progetto. Ps. Abbiamo provveduto a rimuovere l’altarino poiché per legge non era autorizzato e ripeto verrà ricollocato con i gadget quando il tutto sarà pronto. Custodisco io gli oggetti con premura”.