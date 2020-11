MARCIANISE piange Maradona. Un “altare” per commemorare la sua memoria e la proposta di quattro ragazzi: intitolare lo slargo al Pibe de Oro

“In seguito alla realizzazione dell’altarino in onore a Diego dopo aver ricevuto grande supporto da parte dei tifosi di Marcianise che hanno onorato e continuano ad onorare la sua memoria, a nome di tutti chiedo all’amministrazione comunale di Marcianise di poter intitolare il muretto adiacente la piazzetta Pietro Zinzi al grandissimo Diego Armando Maradona. Chiediamo supporto poiché il muretto è stato ornato da diversi gadget per i quali chiediamo l’autorizzazione per poter realizzare un pannello in plexiglass che possa preservarlo nel tempo”.