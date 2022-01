MARCIANISE dice addio alla signora Maria. Una vita nella sua panetteria

MARCIANISE – Si è spenta all’età di 81 anni la signora Maria Giordano. Gestiva, insieme alla sua famiglia, la storica “Panetteria Maria“ di Viale Gandhi. Alla panificazione Maria aveva dedicato l’intera vita. Sempre con le mani in pasta, in senso letterale e figurato, non c’era giorno che non si svegliasse all’alba per preparare personalmente il pane e le sue famose pizze farcite, rimanendo poi al negozio a servire i clienti per il resto della giornata. Il contatto con le persone per lei era vitale. Un malore l’ha strappata all’affetto dei suoi cari.