MARCIANISE dice no al Biodigestore. Oggi l’incontro delle associazioni

MARCIANISE – Ieri, martedì, il Presidente del Consiglio Comunale di Marcianise, unitamente alla Conferenza dei Capigruppo del Comune di Marcianise, ha invitato tutte le Associazioni ambientaliste a confrontarsi sul progetto di costruzione del Biodigestore da realizzarsi nel comune di Gricignano d’Aversa in zona ASI Aversa Nord.

L’incontro si è tenuto oggi alle ore 13:00 in parte in presenza, in sala consiliare, in parte via Google Meet.

Presenti all’assemblea l’assessore all’ambiente, i membri della Commissione Ambiente, alcuni consiglieri di opposizione, le associazioni ambientaliste del territorio tra cui il WWF e Marcianise in Bici, infine un rappresentante di “Medici per l’ambiente”.

Tutti hanno concordi sulla non disponibilità ad accettare tale impianto ai confini del territorio di Marcianise, già violentato e ampiamente inquinato. Si metterà in atto tutto quanto sarà utile a scongiurarne l’installazione.

“Marcianise dice no al Biodigestore”.