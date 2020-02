MARCIANISE. Dipendente comunale minacciato: “Se passi di qua ti spariamo”

MARCIANISE – Lo ha reso noto attraverso un post su Facebook il dipendente comunale E.R., lavoratore del municipio di Marcianise.

Mentre si trovava a passeggio con il suo cane guida in via San Giuliano, è stato minacciato perché non passi più in quella zona da un suo concittadino, addirittura questo è arrivato a promettergli di spararlo nel caso in cui dovesse passare di nuovo per quella zona. La notizia già sta circolando in rete e riteniamo che anche le autorità inquirenti stiano controllando tale dichiarazione.

IL POST DI E.R.