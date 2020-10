MARCIANISE – Chiuso “per cautela”.

Così il titolare del Joseph’s Pub di Marcianise ha annunciato la temporanea chiusura al pubblico dello storico locale:

“Per giusta informazione avvisiamo la clientela che il Joseph’s Pub resterà chiuso in forma cautelativa in quanto un dipendente è risultato positivo al COVID-19.

Per tanto avvisiamo che si è provveduto ad avviare tutte le procedure di protocollo del caso.



Per l’occasione auguriamo una pronta guarigione al nostro dipendente e speriamo di potervi rincontrarci presto per una Birra insieme”.