MARCIANISE – Per venire incontro alle esigenze delle famiglie e consentire a tutti di usufruire del Luna Park allestito in via Aldo Moro in occasione dei festeggiamenti del SS Crocifisso, il Comune di Marcianise ha concordato con i gestori degli impianti l’accesso a tutte le giostre con il corrispettivo di 1 euro per singolo giro senza alcuna limitazione di età dalle ore 17 alle ore 19 di domani, 21 settembre 2024.