MARCIANISE. Emergenza economica da Covid. Buoni spesa consegnati ai beneficiari

Grazie al lavoro della Polizia Municipale

MARCIANISE – Grazie alla disponibilità e al lavoro della Polizia Municipale e della Protezione

Civile di Marcianise si sta concludendo la consegna ai beneficiari dei Buoni Spesa (Ticket



Repas), previsti dall’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del29/03/2020 al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari in difficoltà acausa dell’emergenza derivante dall’epidemia Covid-19.Gli uffici competenti hanno effettuato dei controlli a campione sulle richieste,attraverso riscontri anagrafici, interviste telefoniche e elenco dei beneficiari del redditodi cittadinanza, prima della pubblicazione degli aventi diritto.Pertanto, su disposizione del Commissario Straordinario, dott. Michele Lastella,l’elenco dei beneficiari dei buoni spesa è stato trasmesso alla Guardia di Finanza per ilcontrollo della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e peropportuni specifici accertamenti.Al termine, in caso di riscontro di fattispecie di illecito si procederà a notiziare lalocale Procura della Repubblica