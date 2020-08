MARCIANISE. Era già chiaro, ma ora c’è la conferma: Antonello Velardi si ricandida a sindaco

MARCIANISE – L’ex sindaco di Marcianise e capo redattore de Il Mattino, Antonello Velardi, ha ufficializzato la già chiarissima volontà di ricandidarsi a sindaco alle prossime elezioni comunali di Marcianise. Come spesso ha fatto in questi anni, ha dato la notizia attraverso Facebook, invitando chi volesse candidarsi con lui a “mandarmi un messaggio”. Ha aggiunto Velardi: “In questa campagne elettorale di chiacchiere se ne faranno a bizzeffe, ma Marcianise ormai ha capito tutto e non si farà ingannare“.

Velardi, sfiduciato nei mesi scorsi dalla maggioranza che lo sosteneva, ha fatto sapere di aver sciolto la riserva “dopo aver letto della folla di aspiranti sindaci che si presenteranno al cospetto dei cittadini di Marcianise“. Ergendosi quasi come difensore della Patria, ha spiegato che “lasciando campo libero, c’è il rischio concreto che questa città non sarà più governabile, per molti anni ancora“.