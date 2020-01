MARCIANISE. Fulvio Tartaglione, sii bravo. Ci risiamo con le solite ditte dell’ingegnere. Somma urgenza a “Rosato Costruzioni”

MARCIANISE – Non abbiamo la certezza matematica, ma siccome Fulvio Tartaglione non ci convinceva al tempo e non ci convince nemmeno ora, dato che non può rappresentare un’amnistia ai nostri occhi il fatto che sia stato obiettivamente mobizzato da Velardi, cominciamo a porre l’argomento.

Nell’anno 2015, quando Fulvio Tartaglione era il dominus dell’Ufficio Tecnico, una delle ditte che lavorava a Marcianise col comodissimo sistema delle somme urgenze o con i cottimi fiduciari, attribuiti con le garette-barzelletta, era la “Rosato Costruzioni SRL”.



Abbiamo trovato traccia di un affidamento, aggiudicato da Tartaglione a questa impresa nell’anno 2015, prima della caduta dell’amministrazione di Antonio De Angelis, avvenuta nell’ottobre di quello stesso anno. Si trattò di “Lavori di pavimentazione di Via De Capua, Vicolo di Via Taranto e tratto di Via Lecco”.

3 gennaio 2019, data odierna: Fulvio Tartaglione, silurato da Velardi e rimesso in sella dal commissario Michele Lastella, firma una nuova determina a poco meno di 5 anni di distanza dalla prima: “Lavori urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria cancelli ed altro edificio canile-rifugio comunale”.

Importo 5mila euro. Sputaci sopra!

Il supplemento di indagine, da parte nostra, dovrà stabilire se nel periodo di Velardi, prima con Gennaro Spasiano, poi con Onofrio Tartaglione, l’impresa di Rosato ha ricevuto speculari attenzioni dall’amministrazione di Marcianise.

Se non dovesse essere così, il commissario farebbe bene a chiamare Tartaglione nel suo ufficio, spiegandogli che queste procedure devono essere effettuate con delle rotazioni che allarghino la platea dei possibili destinatari degli affidamenti e non attraverso le scuderie personali, che non sono una buona cosa quando a capo della scuderia c’è il dirigente pubblico di un Comune e all’interno della stessa imprese private a caccia di pubbliche commesse.

