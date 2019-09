MARCIANISE. Gioielliere 41enne muore in auto davanti agli occhi della sua famiglia

MARCIANISE (Lidia e Christian de Angelis) – Stamani intorno alle 12 circa nei pressi dell’ingresso del Tarì a Marcianise, un gioielliere di Villaricca, si stava recando per lavoro presso il noto polo commerciale, quando improvvisamente si è sentito male e ha perso i sensi all’interno della sua vettura. All’interno erano presenti alcuni suoi familiari che hanno richiesto immediatamente aiuto e hanno cercato di rianimarlo, ma il tutto è stato vano perché il 41enne è deceduto.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Marcianise, per accertare se si fosse trattato di morte naturale o altro. Dagli accertamenti medico legali, è emerso che l’uomo è morto per un arresto cardiaco, la salma presto sarà restituita alla famiglia per i funerali.