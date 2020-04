MARCIANISE. Pubblicati gli elenchi dei beneficiari dei buoni spesa (da 100 a 400 euro) e degli esclusi

MARCIANISE – Sono stati pubblicati sul Sito istituzionale dei Comune di Marcianise gli elenchi dei beneficiari dei Buoni Spesa, degli esclusi e degli esercizi commerciali presso cui i buoni possono essere utilizzati.

Dalle ore 12:00 di oggi, sabato 18 aprile, inizierà la consegna dei Buoni Ticket Repas direttamente alle famiglie beneficiarie, a cura della Polizia Municipale e della Protezione Civile.

Pertanto, si prega di non recarsi presso gli uffici comunali per il ritiro dei buoni, al fine di evitare assembramenti irregolari. Si precisa che, causa dell’elevato numero di richieste e per soddisfare tutti gli aventi diritto, gli importi dei Buoni Spesa inizialmente previsti sono stati rimodulati, sempre in base al numero dei componenti di ogni nucleo familiare, come di seguito riportato:

– 1 componente = euro 100,00

– 2 componenti = euro 200,00

– da 3 a 4 componenti = euro 300,00

– da 5 componenti in su = euro 400,00.

Alcune richieste di Buoni Spesa, anche se correttamente protocollate, sono risultate illeggibili.

Al fine di procedere ad una regolare assegnazione, gli interessati saranno contattati presso le loro abitazioni, a partire da lunedì prossimo. Sempre dal prossimo lunedì 20 aprile, gli Uffici Comunali saranno a disposizione di tutti coloro che vorranno chiedere spiegazioni al riguardo.

Ma si ribadisce che non bisogna recarsi direttamente al Comune, bensì contattare gli Uffici con le seguenti modalità:

– telefonando dalle ore 9.00 alle 12.30 ai numeri: 0823.635207 – 0823.635247;

– inviando una email al seguente recapito: [email protected]

Come previsto dalla normativa, nel corso della prossima settimana, un campione rappresentativo delle dichiarazioni annesse alle domande dei Buoni Spesa saranno trasmesse alla Guardia di Finanza per i necessari controlli di veridicità.

Intenso è stato il lavoro necessario alla conclusione, in tempo utile, dei percorsi amministrativi richiesti dall’assegnazione dei Buoni Spesa, come pure indispensabili e impegnative dovranno essere le attività lavorative da affrontare durante la prossima settimana.

Si ringraziano, pertanto, la Dr.ssa Franca Nubifero, agli Assistenti Sociali, la Polizia Municipale, la Protezione Civile e tutti i dipendenti comunali che si sono dedicati con abnegazione ed in condizioni lavorative rese ancora più complicate dall’attuale emergenza sanitaria.

ELENCO ESERCIZI CONVENZIONATO

BENEFICIARI BUONI PASTO

ELENCO ESCLUSI