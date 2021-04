MARCIANISE. Grave incidente tra due moto in via Guido Rossa

MARCIANISE – Un grave incidente è avvenuto, per cause ancora in corso di accertamento, in via Guido Rossa, a Marcianise.

Si tratta di uno scontro tra due motociclette verificatosi pochi minuti fa, domenica pomeriggio.

Entrambi i conducenti, di giovane età, sono rimasti feriti nell’impatto.

Il primo, le cui condizioni destano maggiore preoccupazione, è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale. Si attende di conoscere la gravità delle lesioni riportate. Per il secondo, meno grave, si attende l’arrivo di una seconda ambulanza, che dovrebbe arrivare in questi minuti.

Sul posto si sono portati gli uomini del Comando di Polizia Municipale di Marcianise, che stanno eseguendo tutti i rilievi del caso.

Seguiranno aggiornamenti.