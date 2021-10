MARCIANISE. Gravi disagi per i genitori: a metà ottobre l’asilo nido non ha ancora riaperto

MARCIANISE (m.c.v.) – Siamo al 14 ottobre 2021 è l’asilo comunale di via Catena è ancora chiuso.

Per la precisione, non ha mai riaperto dopo la pausa estiva. Il motivo? Non meglio precisati lavori strutturali.

Il tema non è la manutenzione dei locali, a dir poco necessaria, ma il pessimo tempismo con cui l’amministrazione comunale l’ha programmata: perché non eseguire i lavori durante il periodo estivo, quando l’asilo era chiuso alla frequentazione dei bambini?

La mancata riapertura della scuola sta provocando indicibili disagi ai genitori, che sulla stessa facevano affidamento.

Un disagio che ha comportato, in molti casi, per le cogenti necessità lavorative dei genitori, l’iscrizione presso scuole private (che non tutti, purtroppo, possono permettersi) oppure veri e propri salti mortali nella gestione dei bambini, costretti a rimanere a casa o affidati a parenti e babysitter.

Forse l’asilo riaprirà… giusto in tempo per chiudere di nuovo per le ferie natalizie.