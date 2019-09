MARCIANISE. Ha un malore mentre guida l’auto, ragazza si schianta contro un marciapiede

MARCIANISE (red.cro.) – Ieri sera, intorno alle 23:30 circa, via M.L. King è stata teatro di un incidente. Una ragazza di origine magrebina ha avuto un malore mentre era alla guida. Fortunatamente ha finito la corsa contro il marciapiede senza gravi conseguenze. Una pattuglia della polizia municipale si trovava a transitare proprio nel momento in cui avveniva l’evento. Immediatamente il personale si precipitava in aiuto della ragazza, per un primo soccorso e poi di seguito allertare personale medico del 118. La ragazza dopo le dovute cure a seguito di un calo di pressione ha fatto ritorno alla propria residenza. La solerte prontezza della pattuglia e il continuo pattugliamento del territorio nello specifico nei fine settimana per garantire una sicurezza maggiore ai cittadini.