MARCIANISE. Il bar dell’ospedale nelle mani dei Belforte: TUTTI ASSOLTI

MARCIANISE – Si conclude con 4 assoluzioni il processo per la gestione della bouvette nell’ospedale di Marcianise. Come già richiesto nella requisitoria del pubblico ministero Luigi Landolfi, c’è stata l’assoluzione per tutti gli imputati (Antonio, Giuseppe e Salvatore Petruolo). Stessa cosa anche per Alessandro Glorioso (che subgestiva il bar), per assenza di dolo nel reato di occupazione abusiva del bene pubblico.

Il processo fu istruito a suo tempo dall’allora pubblico ministero della dda di Napoli Maria Lucchetta, titolare dell’indagine.