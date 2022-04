MARCIANISE – Un brutto incidente stradale è occorso all’alba di questa mattina, sabato santo, nella zona Madonna della Libera di Marcianise.

Un 31enne e una 28enne sono rimasti feriti in un impatto d’auto verificatosi per cause ancora in corso di accertamento.

Entrambi hanno battuto violentemente la testa riportando un trauma cranico. Sul posto un’ambulanza del 118, che ha giudicato non gravi le loro condizioni pur accompagnandoli, per accertamenti, all’ospedale di Marcianise.