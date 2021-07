MARCIANISE – Incidente questa mattina alle 6,00 in via Martin Luther King a Marcianise, non lontano dalla zona del Macello.

Per cause ancora in fase di accertamento un giovane alla guida della sua auto ne ha perso il controllo e il veicolo si è ribaltato.

Miracolosamente illeso è uscito dall’abitacolo con le proprie gambe seppur con il volto insanguinato e varie contusioni. A prestare un primo soccorso i passanti che transitavano in zona.