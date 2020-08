MARCIANISE. Investito 11enne in bicicletta. Trasportato all’ospedale con una ferita alla testa

MARCIANISE – Un incidente stradale è avvenuto in serata nei pressi di via Alessandria. Un ragazzo di 11 anni è stato investito da un autovettura. Il conducente si è fermato immediatamente a prestare i soccorsi. Coinvolte un’autovettura e una bici, sulla quale si muoveva l’11enne. Sul posto è giunta una unità del 118 che ha provveduto al trasferimento del ragazzo presso il nosocomio di Aversa per ulteriori accertamenti a seguito di una ferita alla testa. Sul posto gli uomini della polizia municipale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica del sinistro.