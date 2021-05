MARCIANISE. Investito al matrimonio dell’amico. Disposta l’autopsia sul corpo di Riccardo Bellopede

Era il testimone…

MARCIANISE – La procura di Modena ha disposto una perizia cinematica per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale che venerdì scorso ha visto la morte del diciottenne, Riccardo Bellopede investito da un furgone a una festa di matrimonio. Era il testimone dello sposo, il clima era di festa, di scherzo tra amici. La tragedia è accaduta a Magreta, frazione del comune di Formigine in provincia di Modena, in campagna.

Secondo le testimonianze, il giovane sarebbe finito in strada forse per evitare un gavettone mentre scherzava con alcuni amici nell’area della villa del ricevimento. Sempre la procura ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane. Indagato per omicidio stradale risulta il conducente del mezzo, un 43enne di Bologna.

Riccardo Bellopede risiedeva a Correggio con la famiglia e frequentava la quinta B del liceo scientifico. La tragedia ha colpito anche la comunità di Marcianise. Suo padre, infatti, originario del comune nel Casertano, da tempo si era trasferito in Emilia dove si era sposato. Alcuni genitori di compagni di scuola di Riccardo lanciano la proposta di riconoscere alla memoria, il diploma a Riccardo. Era alla vigilia della Maturità e sognava di iscriversi all’università, al corso di ingegneria gestionale.