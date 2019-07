MARCIANISE. La Festa del Crocifisso sarà dal 14 al 18 settembre. Ieri sera l’Alzabandiera, ecco quanto è costata la banda musicale

MARCIANISE – Tradizione marcianisana vuole che le date della Festa del Santissimo Crocifisso siano annunciate il 25 luglio, giorno del cosiddetto “Alzabandiera”.

Il Comune partecipa alla manifestazione con l’uscita del Gonfalone cittadino, accompagnato dal sindaco o da un suo delegato, e da una banda musicale.

Così è stato anche ieri sera, quando si è reso noto che la festa di quest’anno si svolgerà dal 14 al 18 settembre.

Caffè Procope ha citato uno scritto di Raffaele Iodice, sacerdote e autore del volume “Marcianise e il SS. Crocifisso”, per spiegare le origini della tradizione: “25 Luglio è tramandato ai posteri, data memoranda della giustizia e della bontà di Dio; giorno solenne più strettamente Marcianisani e il Crocifisso. Era il mese di luglio: la gente periva, e venivano meno le braccia al lavoro, quando questo è più necessario per le campagne: si temeva fortemente che la raccolta fosse andata perduta. Nè più felice era la sorte dei comuni vicini: solo il Cielo avrebbe potuto far cessare si grave sventura: e al Cielo si fè ricorso. Cominciarono pubbliche e private preghiere ai piedi di quel Crocifisso, cui non si era mai invano chiesto grazie; e il 25 Luglio fu fatta una processione, della quale non si vide altra più numerosa e commovente. Fu portata quella benedetta Immagine per le vie della città, accompagnata dal popolo, dal clero dalle autorità civili e militari: e come un giorno la Persona di Gesù passò per le vie di Gerusalemme facendo del bene e sanando tutti, così rinnovando il miracolo al passaggio del suo simulacro per le vie di Marcianise sanó tutti, nè si ebbero a deplorare più vittime. Fu dichiarato quel giorno festa ufficiale, di precetto, coll’obbligo del digiuno nel giorno antecedente, fu concesso di celebrare la Messa votiva De passione, cui deve assistere il clero e tutto il corpo comunale in forma ufficiale”.

Nella seguente delibera, pubblicata sull’albo pretorio online del Comune, è specificato che la banda musicale che ha accompagnato l’evento ieri sera è costata alla città 775 euro: delibera_giunta_n_116