MARCIANISE – La piccola Ilaria è tornata a casa. L’11enne sottoposta al trapianto di cuore nell’ospedale Monaldi, è rientrata oggi a Marcianise poco prima delle 15, dopo essere stata dimessa dall’ospedale partenopeo, dove è stata sottoposta all’intervento chirurgico lo scorso 18 febbraio. Nel frattempo, sopraggiunta l’emergenza coronavirus, il primario ha deciso di far tornare Ilaria a casa, in un ambiente protetto. Ovviamente non potrà avere contatti con nessuno.