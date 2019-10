IL VIDEO MARCIANISE. La stilista Rosa Di Marzio intervista la dottoressa Maria Luigia Iodice: la sua infanzia, la scelta di studiare medicina e un suggerimento alle giovani donne: “Sposatevi tardi”

IO MI VESTO, non mi faccio vestire!

Oggi ho incontrato Maria Luigia per il progetto " IO MI NON mi faccio vestire " durante la nostra intervista, con un'espressione leggermente rattristata, mi dice : Rosa ho un unico rammarico , non aver fatto il mio CARPE DIEM.Ricordando il passato, proiettata nel futuro , mi sono lasciata sfuggire il presente.Ma… per il resto guardate il video#twigghy#shirt#iomivestononmifacciovestire

