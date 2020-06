MARCIANISE. La truffa del falso avvocato in città, già diversi i colpi a segno. L’IDENTIKIT

MARCIANISE – Un uomo, visto transitare in un berlina nera, vestito di tutto punto. È così che si presenta questo falso avvocato che sta girando per Marcianise in questi giorni. Il copione e sempre lo stesso: racconta di un incidente stradale capitato a un cugino o a un nipote, quando, come spesso accadeva le sue vittime sono persone più avanti con l’età, e la necessità di pagare le vittime del fantomatico scontro stradale. Solo nelle ultime ore sono stati registrati diversi casi di truffa a Marcianise.