MARCIANISE. LE FOTO. Auto in fiamme, conducente salvo in extremis: decisivo l’intervento dei vigili del fuoco

MARCIANISE – Auto prende fuoco lungo la SP22 al Km 1. E’ accaduto questa sera poco dopo le 19,30 alla rotonda Ecobat nei pressi del Velodromo di Marcianise.

Il conducente, residente a Giugliano, a bordo della sua auto, un Audi Q3, era diretto nella sua sede aziendale a Succivo quando per cause ancora in fase di accertamento le fiamme, sprigionate dal vano motore, hanno completamente avvolto la vettura.

Immediato l’intervento, della squadra Caserta 1, dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, che sono riusciti a mettere il guidatore in salvo e a domare le fiamme.